Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbrecher kommen über die Terrasse

BremerhavenBremerhaven (ots)

Unbekannte Täter sind am Donnerstag, 5. November, in ein Einfamilienhaus am Kastanienweg in Bremerhaven-Leherheide eingebrochen. Offenbar schlugen sie die Glasscheibe der Terrassentür ein und gelangten so ins Innere des Hauses. Dort durchsuchten die Täter zahlreiche Schränke und Schubladen. Die genaue Schadenshöhe ist noch unklar. Der Einbruch ereignete sich vermutlich zwischen 15 Uhr und 18.45 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 0471/953-4444 entgegen.

