Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Zentrale Anzeigenaufnahme der Polizei wieder aktiviert

BremerhavenBremerhaven (ots)

Um die persönlichen Kontakte in Zeiten der Corona-Pandemie so gering wie möglich zu halten, muss auch die Polizei entsprechend notwendige Maßnahmen einleiten. Wie bereits im Frühjahr, so wird auch jetzt wieder die Zentrale Anzeigenaufnahme der Polizei eingerichtet. Alle Bürgerinnen und Bürger, für die ein persönlicher Kontakt mit der Polizei unumgänglich ist, werden gebeten, sich mit der Zentralen Anzeigenaufnahme in Verbindung zu setzen. Nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung ist dann ein Besuch zum vereinbarten Zeitpunkt möglich. Die Zentrale Anzeigenaufnahme der Polizei für das gesamte Stadtgebiet befindet sich im:

Polizeirevier Mitte, Obere Bürger 65, im Columbus Center

Öffnungszeiten sind:

Montag bis Freitag, von 8 Uhr bis 18 Uhr

Eine telefonische Voranmeldung ist wünschenswert unter:

Telefon 0471/ 953 3332

In dringenden Fällen ist die Polizei auch weiterhin über die Notrufnummer 110 zu erreichen. Die Polizei bittet darum, die persönlichen Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren und weist auf die Möglichkeit der elektronischen Anzeigenerstattung auf ihrer Homepage hin: https://www.polizei.bremerhaven.de/online-wache.html.

