Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Mischlingshund beißt Passanten

Bremerhaven (ots)

Ein kleiner brauner Mischlingshund hat am Donnerstagnachmittag offenbar einen Mann vor einem Supermarkt in Bremerhaven-Geestemünde ins Bein gebissen und auch nach weiteren Passanten geschnappt. Die Beamten wurden gegen 17.45 Uhr zu dem Verbrauchermarkt an die Georg-Seebeck-Straße gerufen. Dort berichtete eine Zeugin, dass der vor dem Markt angebundene Hund zunächst von Kindern provoziert worden sei und sich danach aggressiv gegenüber Passanten gezeigt habe, indem er versucht habe, diese zu beißen. Ein weiterer Zeuge konnte Gleiches berichten und gab zudem an, von dem Hund beim Vorbeigehen in die Wade gebissen worden zu sein. Die Hundebesitzerin hatte kurz vor Eintreffen der Polizeibeamten das Supermarktgelände mit ihrem Tier in Richtung Bergstraße verlassen. Eine anschließende Suche nach der Frau hatte keinen Erfolg. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 0471/953-3321 entgegen.

