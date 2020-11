Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Fahrraddieb auf frischer Tat ertappt

BremerhavenBremerhaven (ots)

Das richtige Gespür bewiesen zwei Polizeibeamte, die in der Nacht zu Donnerstag gegen Mitternacht im Bereich Rickmersstraße/Fritz-Reuter-Straße in Bremerhaven-Lehe auf einen Jugendlichen aufmerksam wurden. Sie beobachteten im Rahmen, wie sich der Jugendliche an einem neuwertigen Damenfahrrad zu schaffen machte, das dort angekettet war. Eine Frau kam wenig später hinzu, und beide schoben das Fahrrad auf einen Hinterhof-Parkplatz. Die Polizeibeamten nahmen den Jugendlichen und die Frau vorläufig fest. Noch während die Polizisten den Vorgang aufnahmen, erschien der Eigentümer des Fahrrads an dem Ort, an dem er das Rad ursprünglich verschlossen abgestellt hatte. Er konnte zweifelsfrei beweisen, dass es sich bei dem gestohlenen Zweirad um seines handelte und es wieder mitnehmen. Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen seiner Mutter übergeben.

