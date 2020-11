Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Abgelenkt und dann bestohlen

BremerhavenBremerhaven (ots)

Abgelenkt und bestohlen wurde am Mittwochnachmittag, 4. November, gegen 16 Uhr die Inhaberin eines Geschäfts an der Rickmersstraße in Bremerhaven-Lehe. Fünf Personen betraten zu diesem Zeitpunkt gleichzeitig die Verkaufsräume. Zwei Frauen aus der Gruppe verwickelten die Ladeninhaberin sogleich in ein Gespräch. Dadurch konnte sie die drei Männer aus der Gruppe nicht alle im Auge behalten. Diese verteilten sich in den Geschäftsräumen. Nachdem die fünf Personen wenige Minuten später den Laden wieder verlassen hatten, stellte die Inhaberin das Fehlen ihrer Handtasche mit persönlichen Gegenständen fest.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Frank Lorenz

Telefon: 0471 953-1404

E-Mail: f.lorenz@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell