POL-Bremerhaven: In letzter Sekunde vor Betrug bewahrt

Einer aufmerksamen Sparkassen-Mitarbeiterin ist es zu verdanken, dass eine alte Dame vor einem Betrug mit hohem finanziellem Schaden bewahrt wurde. Die über 90 Jahre alte Bremerhavenerin hatte in der vergangenen Woche einen Anruf von ihrer vermeintlichen Nichte erhalten. In Wirklichkeit war eine Betrügerin am Apparat, die sich als Nichte ausgab und erzählte, sie habe einen Autounfall gehabt. Nun benötige sie dringend Geld. Geschickt erfragte die Anruferin die Vermögensverhältnisse der Seniorin und wies sie an, mit dem Taxi zu einer Sparkassen-Filiale in Bremerhaven-Mitte zu fahren und dort eine hohe Summe abzuheben. Dort angekommen fiel die alte Dame einer Sparkassen-Mitarbeiterin auf, weil sie im Foyer auf und ab lief. Die Seniorin berichtete der Mitarbeiterin vom Unfall ihrer Nichte und dass sie nun eine hohe Geldsumme abheben müsse. Da der Sparkassen-Angestellten die Herangehensweise der Täter beim sogenannten Enkeltrick bekannt war, geleitete sie die Dame in ihr Büro und informierte von dort die Polizei. Zu einer Geldübergabe kam es nicht. Die Nichte der Seniorin wurde kontaktiert: Sie war wohlauf und wusste nichts von den Anrufen bei ihrer Tante. Die Polizei lobt die aufmerksame Sparkassen-Mitarbeiterin, die genau richtig gehandelt habe. Insgesamt sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der hiesigen Geldinstitute seit vielen Jahren für Fälle wie diese sensibilisiert. Dadurch konnten schon zahlreiche Betrugsfälle verhindert werden.

Gleichzeitig warnt die Polizei weiter vor Telefonbetrügern, die mit Maschen wie dem "Enkeltrick" oder als "falsche Polizeibeamte" zumeist ältere Mitmenschen zum Aushändigen von Geld oder Wertgegenständen bewegen wollen. Die Tipps der Polizei lauten daher:

-Nennen Sie auf keinen Fall Namen von Verwandten am Telefon!

-Geben Sie niemals Details über Bargeld im Haus oder auf der Bank bekannt!

-Brechen Sie das Gespräch sofort ab.

-Halten Sie sofort mit Ihren Verwandten Rücksprache.

-Händigen Sie zu keiner Zeit fremden Personen Bargeld oder Wertgegenstände aus!

-Notieren Sie sich die Telefonnummer des Anrufers im Display!

-Informieren Sie unverzüglich die Polizei, auch wenn Sie bereits Opfer wurden! Die Rufnummer der Polizei lautet: 110.

Für weitere Informationen steht Ihnen das Präventionsteam der Ortspolizeibehörde Bremerhaven (0471/953-1122 oder 1123) gern zur Verfügung. Informationen zu den Themen gibt es auch unter http://www.polizei-beratung.de/

