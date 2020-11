Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Auffälliger Motorroller gestohlen

BremerhavenBremerhaven (ots)

Seinen auffälligen schwarz-gelben Motorroller vermisst seit Montag, 3. November, ein Bremerhavener. Er hatte das Kleinkraftrad seitlich eines Wohnblocks an der Straße Am Twischkamp in Bremerhaven-Lehe abgestellt. Gegen 21 Uhr hatte er den Motorroller am Montagabend zuletzt dort gesehen. Als er nach einem Spaziergang gegen 23.30 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug wollte, bemerkte er, dass der Roller offenbar gestohlen worden war. Es handelt sich um ein Kleinkraftrad vom Typ Honda AF 32 E. Hinweise nimmt die Polizei (0471/953-4444) entgegen.

