Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbruch im Gewerbegebiet

BremerhavenBremerhaven (ots)

Streife wird auf eingeschlagenes Fenster aufmerksam

In der Nacht zum gestrigen Montag, 02.11.2020, brachen unbekannte Täter in ein Firmengebäude im Gewerbegebiet im Fischereihafen ein. Als eine Streife der Polizei den Einbruch bemerkte, waren die Einbrecher nicht mehr am Ort. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 953-4444 entgegen. Die Ermittler bitten darum, auch bei den geringsten Verdachtsmomenten immer die Polizei über Auffälligkeiten zu informieren.

Die Polizeistreife entdeckte die eingeschlagene Scheibe in der Eisteichstraße während der Streifenfahrt gegen 02.30 Uhr. Eine sofortige Durchsuchung der Firmenräume verlief ohne Erfolg. Nach ersten Erkenntnissen waren die Täter gewaltsam ins Gebäude gelangt und hatten dort nach Diebesgut gesucht. Was gestohlen wurde, kann derzeit noch nicht genau benannt werden. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Michael Rißmüller

Telefon: 0471/ 953 - 1405

E-Mail: m.rissmueller@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell