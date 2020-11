POL-Bremerhaven: Überfall auf Tankstelle

Polizei Bremerhaven

Nach einem Raubüberfall auf eine Tankstelle in Bremerhaven-Lehe bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Am Sonntagabend, 1. November 2020, betrat der unbekannte Tatverdächtige gegen 18.00 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle in der Hafenstraße. Er begab sich in den Kassenbereich und bedrohte einen Angestellten. Dabei forderte er die Herausgabe von Bargeld. Mit geringer Beute flüchtete der Täter anschließend in Richtung Innenstadt. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach der Person blieb zunächst ohne Erfolg. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise auf den mutmaßlichen Täter. Er soll circa 35 Jahre alt sein, hat helle Haut und dunkelbraunes, kurzes, ungepflegtes Haar. Beschrieben wird er als circa 1,80 Meter großer und schlanker Mann. Zur Tatzeit trug er eine olivgrüne Winterjacke, eine graue Hose, schwarze Schuhe mit weißen Streifen und einen grau-schwarzen Schal als Mund-Nasen-Schutz. Hinweise auf den Tatverdächtigen nimmt die Kriminalpolizei (0471/953-4444) entgegen.

