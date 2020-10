Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Verlorenes Kennzeichen führt zu Unfallverursacher

BremerhavenBremerhaven (ots)

Als ein Autofahrer in der Nacht zum Freitag zu seinem abgestellten Pkw in der Schleusenstraße kam, musste er feststellen, dass sein Fahrzeug erheblich beschädigt war. Offenbar hatte ein anderes Fahrzeug einen Verkehrsunfall verursacht. Der Mann rief die Polizei. Bei der Begutachtung des Unfallortes fanden die Polizeibeamten auf der Straße ein Kennzeichen, das offensichtlich an das Unfallfahrzeug gehörte, dass aber nicht mehr da war. Über das Kennzeichen konnte die Adresse des Halters ausfindig gemacht werden und die Beamten suchten die Adresse auf. Dort trafen sie auf einen 45 Jahre alten Mann, der unter Alkoholeinfluss stand. Er musste den Beamten auf das Polizeirevier folgen, wo eine Blutentnahme angeordnet wurde. Einen Führerschein konnte der Beschuldigte nicht vorlegen. Sein Pkw wurde beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet. Der entstandene Schaden wurde zunächst auf mindestens 4.500 Euro geschätzt.

