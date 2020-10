Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unter Drogen und ohne Führerschein Roller gefahren

BremerhavenBremerhaven (ots)

Einen passenden Führerschein konnte der Rollerfahrer nicht vorlegen, dafür aber ein Tütchen mit Marihuana.

Ein 17-jähriger Rollerfahrer wurde am Mittwochabend gegen 21.50 Uhr an der Straße An der Mühle in Bremerhaven-Geestemünde im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle von der Polizei überprüft. Auf Nachfrage gab der Jugendliche an, dass er bereits mehrfach mit seinem Motorroller aufgefallen sei, da dieser zu schnell fahren würde. Laut Betriebserlaubnis dürfte das Kleinkraftrad höchstens 45 Kilometer pro Stunde fahren können. Der 17-Jährige ließ allerdings im Lauf der Kontrolle durchblicken, dass der Roller eventuell über 100 km/h schnell fahren könnte. Die Polizeibeamten veranlassten die Beschlagnahme des Kleinkraftrades, um die maximale Höchstgeschwindigkeit des Rollers prüfen zu lassen. Eine gültige Fahrerlaubnis für einen Motorroller dieser Bauart hatte der kontrollierte Jugendliche nicht, sondern lediglich eine Mofa-Prüfbescheinigung, mit der Krafträder bis 25 Kilometer pro Stunde gefahren werden dürfen. Außerdem gestand der junge Mann während der Kontrolle, dass er in geringer Menge Marihuana in seiner Jackentasche dabei habe, welches er den Beamten dann aushändigte. Rund 20 Minuten vor der Verkehrskontrolle habe er zudem einen Joint geraucht. Das wurde später durch einen positiven Schnelltest auf den Wirkstoff THC auf dem Revier bestätigt. Eine ärztliche Blutprobe wurde angeordnet. Der junge Mann wird sich nun wegen Führen eines Kraftfahrzeugs unter Drogeneinfluss sowie wegen Führens eines Kraftfahrzeugs ohne erforderliche Erlaubnis verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Frank Lorenz

Telefon: 0471 953-1404

E-Mail: f.lorenz@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell