Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Diebstahl von Altkleidern

BremerhavenBremerhaven (ots)

Zeugen alarmieren die Polizei

Am Dienstagnachmittag meldeten Passenten der Polizei den Diebstahl aus einem Altkleidercontainer in Bremerhaven-Geestemünde. Die Streife konnte zwei Tatverdächtige festnehmen, die Ermittlungen dauern derzeit an.

Eine Frau (62 Jahre) und ein Mann (30 Jahre) wurden gegen 15.00 Uhr von den Zeugen beobachtet, als sie in einen Altkleidercontainer in der Industriestraße kletterten und diverse Kleidungsstücke entnahmen. Anschließend verstauten die Tatverdächtigen die Gegenstände im mitgeführten Auto. Das Diebesgut wurde von der Polizei sichergestellt und ein Strafverfahren eröffnet.

