Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Täter schlagen Autoscheiben ein

Bremerhaven (ots)

Auf den Inhalt abgestellter Fahrzeuge haben es in den vergangenen Tagen unbekannte Täter im Bremerhavener Stadtgebiet abgesehen. In den meisten Fällen wurden Fensterscheiben der Autos eingeschlagen. An einem VW Passat in Wulsdorf wurde die Heckscheibe zerstört. In Weddewarden beschädigten die Täter eine Seitenscheibe eines Skoda Citigo ein. In Geestemünde-Süd war ein Fiat Punto Ziel der Täter. Bei einem Peugeot 107 in Geestemünde wurde ebenfalls eine Seitenscheibe eingeschlagen. Und in einem weiteren Fall in Bremerhaven-Mitte stahlen die Täter zahlreiche Gegenstände aus einem Opel Adam. Das Diebesgut reichte in den genannten Fällen von E-Zigaretten oder Münzgeld bis zum hochwertigen Laptop.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei auch um Hinweise bezüglich eines Autoaufbruchs, der sich in der Zeit vom 16. Oktober, 18 Uhr, bis 17. Oktober, 11 Uhr, an der Otto-Suhr-Straße in Leherheide ereignet hat. Dort wurde an einem Audi die Heckscheibe eingeschlagen. Darüber hinaus wurde am Hauseingang des Mehrfamilienhauses, vor dem der Wagen abgestellt war, die Briefkastenanlage mit Ketchup, Mayonnaise und Senf beschmiert. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei (Telefon: 0471/953-4444) entgegen.

Hier ein paar Tipps, was Sie beim Verlassen beachten sollten, damit Sie nicht Opfer eines Diebstahls aus Ihrem Fahrzeug werden:

- Parken Sie Ihr Fahrzeug möglichst in gesicherten Bereichen, nutzen Sie auf jeden Fall gut beleuchtete und wenn möglich, belebte Straßen.

- Lassen Sie auf keinen Fall Wertsachen wie Handy, Laptop, Kamera, Navigationsgeräte, Ersatzschlüssel, Haustürschlüssel, Reisetaschen pp. oder auch Bargeld im Auto sichtbar liegen. Auch eine angebrachte Navi-Halterung kann für den Täter ein Hinweis auf das Vorhandensein eines solchen Gerätes sein. Übrigens: gefüllte Plastiktüten oder Kleidungsstücke machen mögliche Täter ebenfalls neugierig!

- Auch das Verstecken von Gegenständen im Fahrzeug ist sinnlos und sollte nur in Ausnahmefällen geschehen (z.B. Kofferraum). Die Täter kennen in der Regel alle Verstecke und beobachten das Verhalten der Fahrzeugführer gerade auf Großparkplätzen!

- Verschließen Sie Türen, Fenster, Schiebedach und Kofferraum immer, auch bei nur kurzer Abwesenheit.

Die Auto-Aufbrecher laufen oft zu Fuß oder fahren mit Fahrrädern durch die Straßen und werden bei der Entdeckung offen im Wagen herum liegender Gegenstände, auch weniger wertvolle Gegenstände, schnell aktiv. Sie brauchen noch nicht mal in das Fahrzeug, sondern schlagen die Scheiben ein und nehmen sich aus der Fensteröffnung ihre Beute. Die Tatausführung dauert in der Regel nur wenige Sekunden! Weitere Präventionstipps finden Sie unter www.polizei-bremerhaven.de

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Frank Lorenz

Telefon: 0471 953-1404

E-Mail: f.lorenz@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

