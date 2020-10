Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Wohnungseinbruchdiebstahl

Bremerhaven (ots)

Ein Stein, der durch eine Fensterscheibe eines Einfamilienhauses in der Straße Am Klingt geworfen wurde, ebnete den Weg für einen Wohnungseinbrecher. Die Polizei (Telefon 953 3321) bittet um Zeugenhinweise. Am Donnerstagmittag entdeckte die Besitzerin des zurzeit unbewohnten Hauses den Schaden. Danach hatten der oder die Täter ein Fenster der Terrasse zerschlagen und sind dann in die Wohnräume gelangt. Ob und was die Täter mitgenommen haben, muss noch festgestellt werden. Sie richteten bei ihrer Tat Schäden im Wert von mehreren hundert Euro an. Jetzt hoffen die Ermittler der Polizei, dass jemand etwas gehört oder gesehen hat.

