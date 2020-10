POL-Bremerhaven: Von Unbekannten zusammengeschlagen

Polizei Bremerhaven

Von vier unbekannten Männern wurde ein 45 Jahre alter Mann am Mittwochnachmittag an der Ecke Rickmersstraße/ Körnerstraße zusammengeschlagen. Die Polizei (Telefon 953 3221) bittet um Zeugenhinweise. Das Opfer suchte am Mittwochabend das Polizeirevier in Lehe auf und schilderte den Beamten den Vorfall. Demnach befand sich der 45-Jährige gegen 14.30 Uhr zu Fuß auf dem Weg von der Rickmersstraße in die Körnerstraße. Plötzlich kamen vier junge Männer von etwa 16 Jahren auf ihn zu. Sie trugen einen Mundschutz und rissen den 45-Jährigen unvermittelt zu Boden. Sie schlugen und traten auf ihn ein und liefen dann in Richtung Hafenstraße davon. Anschließend begab sich das Opfer zunächst zur Arbeitsstelle, um dann am Abend Anzeige bei der Polizei zu erstatten.

