Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Leichte Sturmschäden an mehreren Autos

Bremerhaven (ots)

Das Tief "Jadranka" hat am Mittwochabend auch in Bremerhaven für einige stürmische Windböen gesorgt. Dadurch kam es zu leichten Sturmschäden im Stadtgebiet, bei denen abgestellte Fahrzeuge beschädigt wurden. Gegen 21.10 wurde die Polizei in die Lilienthalstraße in Bremerhaven-Geestemünde gerufen. Dort war ein temporär aufgestelltes Verkehrsschild auf den Opel einer Anwohnerin gestützt und hatte den Lack beschädigt. Gegen 22.30 Uhr meldete ein Anrufer der Polizei ein ähnliches Vorkommnis an der Bismarckstraße in Geestemünde. Auch dort war ein temporär aufgestelltes Verkehrszeichen umgefallen und hatte dadurch den Lack eines abgestellten BMW verkratzt. Fast zeitgleich wurden die Beamten auch zu einem Vorfall in der nördlichen Bürgermeister-Smidt-Straße gerufen. Dort hatte offenbar eine Windbö eine Baustellenabsperrung umgeweht und auf einen abgestellten Opel geschleudert. Das Fahrzeug wies Schäden am Kotflügel sowie Kratzer an Dach und Außenspiegeln auf.

