Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unfall glimpflich verlaufen

Bremerhaven (ots)

Großes Glück hatte eine 62 Jahre alte Fußgängerin, als sie am Mittwochmorgen die Schillerstraße überqueren wollte. Sie wurde von einem Auto erfasst und stürzte auf die Straße. Dabei blieb sie nahezu unverletzt. Kurz nach acht Uhr fuhr eine 33-jährige Autofahrerin auf der Schillerstraße in Richtung Holzhafen. Kurz hinter der Kreuzung zur Straße An der Mühle wollte die Fußgängerin dann die Straße von rechts nach links überqueren. Zeugen gaben an, dass die 62-Jährige nicht auf den Verkehr geachtet hat. Sie wurde schließlich angefahren und kam zu Fall. Der herbeigerufene Rettungsdienst kümmerte sich um die Frau, die aber nicht ins Krankenhaus gebracht werden musste. Sie wollte selbst einen Arzt aufsuchen.

