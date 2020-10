Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizisten angegriffen

Bremerhaven (ots)

Drei Personen werden festgenommen

In der Nacht zum heutigen Dienstag, 20.10.2020, musste die Bremerhavener Polizei drei Personen in Bremerhaven-Mitte festnehmen, die sich hochgradig aggressiv verhielten, die eingesetzten Polizeibeamten angriffen und diese zum Teil verletzten. Alle Tatverdächtigen wurden in Arrestzellen gebracht. Die Ermittlungen der Polizei dauern derzeit an.

Gegen 01.30 Uhr meldeten Zeugen erhebliche Streitigkeiten aus einer Privatwohnung in der Hafenstraße. Beim Eintreffen wurden die Einsatzkräfte sofort lautstark beleidigt und aggressiv angegangen. Als sich die Ingewahrsamnahme einer 24-Jährigen unumgänglich zeigte, schlug und trat die angetrunkene Frau vehement um sich. Nun kamen zwei Männer (26 und 23 Jahre alt) hinzu und griffen ebenfalls die Polizeibeamten an. Bei dem Versuch die Festgenommene zu befreien, wurde einem Polizisten neben anderen Angriffen auch in den Hinterkopf gebissen.

Bei den Festnahmen verletzten sich drei Polizeibeamte leicht. Während des gesamten Einsatzes wurden die Einsatzkräfte in übelster Fäkalsprache beleidigt. Bei den Tatverdächtigen wurden Blutentnahmen angeordnet und von einem hinzugezogenen Arzt durchgeführt.

