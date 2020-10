Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Tatverdächtigen eines Einbruches festgenommen

Bremerhaven (ots)

Aufmerksame Anwohner informieren die Polizei

Am gestrigen Montag, 19.10.2020, bemerkten aufmerksame Zeugen den Tatverdächtigen eines Einbruches und alarmierten die Polizei. Eine Streife konnte einen Mann in Tatortnähe festnehmen, der noch das offensichtliche Diebesgut bei sich trug.

Gegen 13.50 Uhr wurde die Polizei in ein Mehrfamilienhaus in der Fritz-Reuter-Straße gerufen. Soeben war ein Tatverdächtiger gewaltsam in eine Mietwohnung eingebrochen und hatte sich kurze Zeit darauf vom Tatort entfernt.

Bei der Festnahme trug der 41-Jährige mutmaßliches Einbruchswerkzeug und eine Tasche bei sich, in der sich eine Fotokamera und andere Gegenstände befanden. Die Ermittlungen der Polizei dauern derzeit an, Hinweise werden unter der Telefonnummer 953-4444 entgegengenommen.

