Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbruch in Senioreneinrichtung

Bremerhaven (ots)

Bisher unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende gewaltsam in die Räume einer Senioreneinrichtung in Bremerhaven-Geestemünde eingestiegen und flüchteten mit dem Diebesgut. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 953-4444.

Die Verantwortlichen der Einrichtung in der Hartwigstraße bemerkten den Einbruch am Sonntagmittag, 18.10.2020, gegen 12.30 Uhr und verständigten die Polizei. Nach ersten Erkenntnissen brachen die Täter eine Tür auf und stahlen einen Karton mit Desinfektionsflaschen sowie andere medizinische Produkte. Wer Hinweise zum Diebesgut oder zum Einbruch geben kann, wird gebeten, sich mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen. Der verursachte Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Ermittlungen dauern derzeit an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Michael Rißmüller

Telefon: 0471/ 953 - 1405

E-Mail: m.rissmueller@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell