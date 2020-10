Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Ruhestörung bei Wohnungsöffnung

Bremerhaven (ots)

Anwohner vergisst Haustürschlüssel

Am Sonntagnachmittag, 18.10.2020, wurde die Bremerhavener Polizei zu einer Ruhestörung der besonderen Art gerufen. Ein junger Mann verursachte bei der gewaltsamen Öffnung seiner eigenen Wohnungstür derartigen Lärm, dass andere Anwohner sich beschwerten. Letztendlich halfen die alarmierte Polizei und ein Schlüsseldienst.

Die Polizei wurde gegen 17.00 Uhr über die Ruhestörung im Mehrfamilienhaus in der Schönianstraße in Kenntnis gesetzt. Schnell konnten die Identität des Verursachers und das berechtigte Interesse am Betreten der Wohnung geklärt werden. Der Mieter hatte seine Wohnung zuvor verlassen, ohne einen Schlüssel mitzunehmen. Da die Polizeistreife dem 24-Jährigen mit den eigenen Mitteln nicht helfen konnte, musste ein von ihm alarmierter Schlüsseldienst die Wohnungstür öffnen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Michael Rißmüller

Telefon: 0471/ 953 - 1405

E-Mail: m.rissmueller@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell