POL-Bremerhaven: Motorroller ist kein Möbeltransporter

Keine Lust, ein großes Sofa zu tragen, hatte offenbar der Fahrer eines Motorrollers in Bremerhaven-Geestemünde. Stattdessen hatte der 43-Jährige am Sonnabendnachmittag gegen 14.20 Uhr das Möbelstück auf einen Anhänger gewuchtet, um es von der Schillerstraße aus zu einem einige Straßen entfernt wohnenden Familienmitglied zu transportieren. Den sichtlich überladenen Anhänger hatte der Rollerfahrer zudem lediglich mit einem Fahrradschlauch an seiner "Zugmaschine" befestigt. Die Polizeibeamten vor Ort untersagten dieses waghalsige Unternehmen kurz vor der Abfahrt, sodass es keinen Anlass für ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gab. Der 43-Jährige stellte seinen Roller zu Hause unter und schob schließlich den Anhänger mit Hilfe von Familienmitgliedern an den Zielort.

