Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Trickdiebe stehlen Schmuck und Bargeld

Bremerhaven (ots)

Trickdiebe haben am Freitagmorgen eine Seniorin in Bremerhaven-Grünhöfe bestohlen. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise. Zwischen 8.30 und 9 Uhr klingelte ein Mann bei der Seniorin an der Bütower Straße. Unter dem Vorwand, im Keller etwas ablesen zu müssen, verschaffte er sich Zutritt zum Haus. Die Seniorin begleitete den ihr unbekannten Mann in den Keller. Von dort aus sprach der vermeintliche Monteur auch mit einer weiteren Person, die sich im Außenbereich des Hauses aufhielt. Nach einiger Zeit gingen die Seniorin und der Mann wieder nach oben, und der vermeintliche Monteur verließ das Haus. Wenig später bemerkte die Seniorin, dass Bargeld und Schmuck verschwunden waren. Offenbar hatte eine zweite Person die Wertsachen entwendet, während die Seniorin und der vermeintliche Monteur im Keller waren. Die Geschädigte beschrieb den Mann, der mit ihr im Keller war, wie folgt: ca. 40 bis 45 Jahre alt, ca. 1,80 bis 1,85 Meter groß, leicht korpulent. Er habe ein deutsches Erscheinungsbild gehabt mit kurzen, dunkelblonden Haaren. Bekleidet war er mit einem grauen Pullover und blauen Jeans. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei (Telefon: 0471/953-4444) entgegen.

