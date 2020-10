Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Falsche Polizisten wollen Senioren betrügen

Bremerhaven (ots)

In gleich vier Fällen haben am Donnerstag unbekannte Täter versucht, ältere Menschen in Bremerhaven zu betrügen, indem sie sich am Telefon als Polizeibeamte ausgaben. Auf diese Weise wollten sie die Herausgabe von Geld und Wertgegenständen erzielen. Glücklicherweise fielen die Seniorinnen und Senioren nicht auf die Betrüger herein, sodass diese leer ausgingen. Die Herangehensweise der Täter war in allen bekannt gewordenen Fällen ähnlich: Die Anrufer gaben sich als Polizeibeamte aus und erzählten den Senioren daraufhin die Geschichte, dass die Polizei jüngst bei Kriminellen eine Liste mit Namen gefunden habe, auf der sich auch der Name des Angerufenen befinde. Dann fragte der Anrufer nach Wertgegenständen oder Bargeld und wies die Senioren an, alles zu Hause zusammenzutragen. Später würde dann jemand kommen und das Geld und die Wertgegenstände zur sicheren Verwahrung abholen. Die angerufenen Bremerhavener Senioren erkannten aber den Betrugsversuch, legten auf, und wandten sich selbst an die Polizei. "Ich bin ja nicht doof, so etwas erzähle ich niemandem am Telefon", gab einer der Senioren später zu Protokoll.

Da es dennoch immer wieder zu Fällen kommt, in denen die Täter mit der Masche "falscher Polizeibeamter" Beute machen, gibt die Polizei folgende Tipps: - Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

- Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 an. Das tun nur Betrüger. Sind Sie sich unsicher, wählen Sie die Nummer 110. Benutzen Sie dabei aber nicht die Rückruftaste, da Sie sonst möglicherweise wieder bei den Betrügern landen, sondern wählen Sie die Nummer selber. Sie können sich aber auch an das örtliche Polizeirevier wenden. Erzählen Sie den Beamten von den Anrufen. Am besten ist, wenn Sie die Nummer Ihrer örtlichen Polizeibehörde sowie die Notrufnummer 110 griffbereit am Telefon haben, damit Sie sie im Zweifelsfall selber wählen können.

- Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Geben Sie Betrügern keine Chance, legen Sie einfach den Hörer auf. Nur so werden Sie Betrüger los. Das ist keinesfalls unhöflich.

- Auflegen sollten Sie, wenn... - Sie nicht sicher sind, wer anruft. - Sie der Anrufer nach persönlichen Daten und Ihren finanziellen Verhältnissen fragt, z.B. ob Sie Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände im Haus haben. - Sie der Anrufer auffordert, Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände herauszugeben, bzw. Geld zu überweisen, insbesondere ins Ausland. - Sie der Anrufer unter Druck setzt. - der Anrufer Sie dazu auffordert, zu Fremden Kontakt aufzunehmen, z.B. zu einem Boten, der Ihr Geld und Ihre Wertsachen mitnehmen soll.

- Informieren Sie auch ältere Angehörige oder Nachbarn über derartige Betrugsmethoden.

- Weitere Informationen finden Sie unter www.polizei-beratung.de

