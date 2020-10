Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Nur noch eine Schraube hält

Bremerhaven (ots)

Erneut haben unbekannte Täter in Bremerhaven einen Zigarettenautomaten aufgesprengt. Am späten Donnerstagabend meldeten sich gegen 22.45 Uhr Zeugen bei der Polizei. Sie hatten an der Louise-Schröder-Straße im Stadtteil Leherheide einen lauten Knall gehört und eine Rauchwolke beobachtet. Die Anwohner konnten feststellen, dass ein Zigarettenautomat aufgesprengt worden war, der in der Nähe einer Parkplatzzufahrt eines Discounters stand. Als die Polizeibeamten am Tatort eintrafen, fanden sie den völlig zerstörten Automaten vor. Nur noch eine einzige Schraube verhinderte, dass der Gerätekasten auf den Boden fiel. Durch die Sprengung waren Teile des Automaten im Umkreis von bis zu 35 Metern zu finden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 1500 Euro. Wer Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen geben kann, wird gebeten, die Polizei (Telefon 0471/953-4444) zu kontaktieren.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Frank Lorenz

Telefon: 0471 953-1404

E-Mail: f.lorenz@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell