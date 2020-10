Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Jugendlicher schlägt Autoscheibe ein

Bremerhaven (ots)

Die Polizei hat in der Nacht zu Donnerstag einen jungen Autoknacker gestellt. Ein Anwohner hatte gegen 0.25 Uhr an der Bismarckstraße in Bremerhaven-Geestemünde einen lauten Knall gehört. Vom Fenster aus sah er, dass an einem vor dem Haus abgestellten Peugeot eine Fensterscheibe eingeschlagen worden war. Außerdem beobachtete er eine Person dabei, wie sie gerade in das Fahrzeug einstieg. Daraufhin alarmierte der Zeuge die Polizei. Aufgrund der guten Personenbeschreibung des Anrufers konnten die Beamten kurz darauf in unmittelbarer Nähe zum Tatort eine verdächtige Person kontrollieren, auf die die Beschreibung passte. Der 15-Jährige leugnete die Tat zunächst, verstrickte sich dann aber in Widersprüche. Kurze Zeit später gestand er den Autoaufbruch. Bei dem Jugendlichen fanden die Beamten unter anderem einen sogenannten Dorn - ein Werkzeug zum Zerstören von Glasscheiben -, sowie zwei Schraubendreher und zwei Taschenmesser. Der 15-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen dem Jugendamt übergeben.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Frank Lorenz

Telefon: 0471 953-1404

E-Mail: f.lorenz@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell