Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Schwertransport ohne Genehmigung gefahren

Bremerhaven (ots)

Weil ein 49 Jahre alter Fahrer eines Großraum- und Schwertransortes ohne Genehmigung in den Überseehafen gefahren ist, wurde er von der Polizei kontrolliert. Dabei offenbarten sich eine Reihe von Mängeln. Geladen hatte der Fahrer eine überbreite Baumaschine, mit der er am vergangenen Montagmorgen ohne erforderliches Begleitfahrzeug von der Autobahnanschlussstelle Leherheide, durch die Baustelle, bis in den Hafen fuhr. Als die Polizeibeamten das Gespann näher unter die Lupe nahmen, mussten sie einige Mängel feststellen. Das zulässige Gesamtgewicht war überschritten, die Ladung mangelhaft gesichert und verteilt und der Sattelzuganhänger wies eine Reihe von Beschädigungen auf. Das führte dazu, dass die Sattelzugkombination in den darauffolgenden Tagen von einem Gutachter weiter untersucht werden musste. Tatsächlich waren die Schäden so erheblich, dass eine Weiterfahrt nicht in Frage kam. Die Kennzeichen werden einbehalten, bis der Auflieger sicher abtransportiert wird. Jetzt kommen nicht nur die Ahndung einer Reihe von Verstößen auf den Fahrer zu, sondern auch der Spediteur muss wegen seiner Verantwortung für das Fahrzeug mit Sanktionen rechnen. Das geht soweit, dass auch der entstandene wirtschaftliche Vorteil für die Transportfirma abgeschöpft wird, der nach ersten Berechnungen bei über 1.600 Euro liegen dürfte.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell