Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Rentnerin von falschen Handwerkern bestohlen

Bremerhaven (ots)

Falsche Handwerker haben am Mittwochnachmittag in der Deichstraße eine über 80 Jahre alte Frau in ihrer Wohnung aufgesucht und sie bestohlen. Gegen 15 Uhr klingelte es an der Wohnungstür der Rentnerin und ein Mann gab sich dort als Handwerker aus. Im Haus sei eine Wasserleitung geplatzt und er müsse jetzt die Wohnung auf Schäden untersuchen. Beide begaben sich in das Badezimmer und der angebliche Handwerker schloss die Tür. Immer wieder wurde das Wasser an- und wieder ausgestellt und mit dem Brauseschlauch hantiert. Nach einer Weile erklärte er der Frau, dass sie noch angeblich zu viel bezahltes "Wassergeld" zurückerstattet bekäme. Dazu müsse er noch das Wechselgeld holen. Er verließ die Wohnung und kam nicht wieder. Später stellte die Seniorin fest, dass ihr Bargeld aus dem Portmonee gestohlen wurde und sie rief die Polizei. Die bittet jetzt Hinweisgeber sich zu melden (Telefon 953 3321). Der falsche Handwerker war etwa 40 bis 45 Jahre alt und 175 Zentimeter groß. Er war schlank, hatte blaue Augen und wurde vom Opfer als Westeuropäer beschrieben. An seiner Kleidung war ein Brustschild mit der Aufschrift "Notdienst" angebracht. Darüber hinaus warnt die Polizei und rät: Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder durch das Fenster genau an. Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel. Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe. Treffen Sie mit Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, die Vereinbarung, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür gegenseitig Beistand zu leisten. Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Das gleiche gilt für vermeintliche Vertreter der Stadtwerke. Wechseln Sie niemals Geld an der Haustür. Sie könnten - beispielsweise durch Falschgeld - betrogen werden.

