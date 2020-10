POL-Bremerhaven: Nächtliche Explosion im Schierholzgebiet

Polizei Bremerhaven

Ein lauter Knall riss in der Nacht zu Mittwoch Anwohner der Gleiwitzer Straße in Bremerhaven-Schierholz aus dem Schlaf. Gegen 1.35 Uhr meldete sich ein Anwohner bei der Polizei und gab an, dass gerade in der Nähe seiner Wohnung ein Zigarettenautomat aufgesprengt worden sei. Auch eine Rauchwolke hatte der Anrufer beobachtet. Vor Ort stellten die Beamten den durch eine Sprengstoffexplosion völlig zerstörten Automaten fest. Teile des Geräts und des Inhalts lagen in einem Umkreis von rund 14 Metern verstreut. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 1500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei (Telefon 0471/953-4444) entgegen.

