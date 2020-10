Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unsichere Fahrweise fällt auf

Bremerhaven (ots)

Weil ein 31 Jahre alter Autofahrer am späten Dienstagabend in Schlangenlinien gefahren sein soll, informierten andere Verkehrsteilnehmer die Polizei. Die nahm den 31-jährigen Beschuldigten fest und ermittelt nun wegen verschiedener Delikte. Der Wagen des Mannes fiel gegen 23 Uhr in der Stresemannstraße auf. Durch dessen Fahrweise musste ein weiterer Pkw zweimal ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Zu einem Unfall kam es zum Glück nicht. Durch die Hinweise der Zeugen konnte der 31-Jährige noch in der Nähe festgenommen werden. Es stellte sich heraus, dass er nach dem Ergebnis eines Alkoholtests tatsächlich unter Alkoholeinfluss stand. Darüber hinaus waren an seinem Fahrzeug nicht die vorgesehenen Kennzeichen angebracht und das Auto war nicht versichert. Auch einen Führerschein konnte der 31-Jährige nicht vorweisen. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

