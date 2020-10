POL-Bremerhaven: Tresor gestohlen

Polizei Bremerhaven

Ein Gewicht von 250 Kilogramm war den Einbrechern offenbar nicht zu schwer, die am vergangenen Wochenende in eine Firma an der Schiffdorfer Chaussee eingebrochen sind und einen Tresor gestohlen haben. Die Täter hatten im Verlaufe des Wochenendes ein Fenster des Firmengebäudes an der Ecke der Straße Im Felde aufgebrochen und waren in die Geschäftsräume eingestiegen. Von dort haben sie einen auf dem Boden abgestellten Tresor mitgenommen. Ganz in der Nähe fanden die herbeigerufenen Polizisten eine Sackkarre, die nicht zur Firma gehört. So könnten die Täter ihre Beute zu einem Fahrzeug transportiert und weggefahren haben. Die Polizei (Telefon 953 4444) bittet um Zeugenhinweise.

