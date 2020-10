Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Streit fordert fünf Verletzte

Bremerhaven (ots)

Ein Streit zwischen fünf Männern ist am späten Sonntagabend in Geestemünde eskaliert. Die Beteiligten im Alter zwischen 24 und 43 Jahren erlitten zum Teil schwere Verletzungen. Kurz nach 22.50 Uhr wurde der Polizei eine Auseinandersetzung in der Straße An der Mühle gemeldet. Als die Beamten eintrafen, befand sich eine Vielzahl von Menschen auf der Straße. Ein 38 Jahre alter Mann lag am Boden und blutete. Er wurde notärztlich versorgt und dann ins Krankenhaus gebracht. Im weiteren Verlauf hat die Polizei vier weitere Beteiligte der Auseinandersetzung ermittelt. Sie waren ebenfalls verletzt und mussten sich ärztlich behandeln lassen. Zeugen gaben an, dass dabei Schlag- bzw. Stichwerkzeuge im Spiel gewesen sein sollen. Die Polizei ermittelt jetzt den Tathergang der Auseinandersetzung.

