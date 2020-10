Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbrecher nehmen Schmuck mit

Bremerhaven (ots)

Die Abwesenheit der Bewohner nutzten am Donnerstag einer oder mehrere unbekannte Täter aus, um in ein Einfamilienhaus an der Robert-Koch-Straße in Bremerhaven-Geestemünde einzubrechen. Gegen 6.30 Uhr hatten die Bewohner das Haus verlassen. Als sie gegen 14.15 Uhr zurückkehrten, stellten sie fest, dass die Fensterscheibe einer rückwärtigen Terrassentür eingeschlagen worden war. Dafür hatten die Täter offenbar einen schweren Gegenstand benutzt. Im Haus waren zahlreiche Schränke durchwühlt worden. Die Täter entwendeten Schmuck und entkamen unentdeckt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei (Telefon 0471/953-3321) entgegen.

