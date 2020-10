Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Angeleinter Hund beißt zu

Bremerhaven (ots)

Einen schmerzhaften Hundebiss ins Bein zog sich ein 23 Jahre alter Mann am Mittwochmittag in der Wurster Straße zu. Der Hundehalter fuhr mit seinem Tier danach auf seinem Fahrrad davon. Gegen 12.35 Uhr kam der 23-Jährige aus einer Arztpraxis in der Nähe und ging den Gehweg entlang. Dort kam ihm ein Radfahrer entgegen, der einen Golden Retriever an einer Flexleine mit sich führte. Der 23-Jährige trat vorsorglich beiseite, da er sah, dass es beim Passieren hätte eng werden können. Als sich die Beteiligten auf einer Höhe befanden, sprang der Hund plötzlich ans Bein des Fußgängers und biss zu. Der Radfahrer stellte daraufhin die Flexleine fest, zog den Hund an sich heran und fuhr davon. Der 23-Jährige rief noch hinterher, doch der Radfahrer blieb nicht stehen. So musste der Verletzte erneut zum Arzt, um sich den Hundebiss versorgen zu lassen. Die Polizei (Telefon 953 3231) bittet jetzt um weitere Hinweise zu dem Hundehalter und von Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Uwe Mikloweit

Telefon: 0471/ 953 - 1401

E-Mail: u.mikloweit@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell