Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Schüler nach Unfall verletzt

Bremerhaven (ots)

Ein elfjähriger Schüler ist am Donnerstagmorgen in der Louise-Schröder-Straße von dem Auto einer 69-jährigen Frau angefahren worden. Er wurde vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Gegen 7.30 Uhr fuhr die 69-Jährige mit ihrem Pkw die Louise-Schröder-Straße entlang. In Höhe der Hausnummer 3 wollte der Schüler die Straße auf seinem Fahrrad überqueren und wurde dabei von dem Pkw erfasst. Der Junge stürzte auf die Straße und zog sich dabei Verletzungen zu.

