Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Kleingärtner baut unerlaubt Cannabis an

Bild-Infos

Download

Bremerhaven (ots)

Im Kleingartengebiet Twischkamp in Bremerhaven-Lehe haben Polizeibeamte am Mittwochnachmittag gegen 15.20 Uhr eine Cannabisplantage entdeckt. Zwischen einigen Tomatenpflanzen stellten die Polizisten in einem offenstehenden und von außen einsehbaren Gewächshaus insgesamt neun Cannabispflanzen fest. Die Pflanzen waren zum Teil rund 2 Meter hoch. Die Polizei beschlagnahmte die Pflanzen. Der Kleingärtner wird sich wegen des Anpflanzens und des unbefugten Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Frank Lorenz

Telefon: 0471 953-1404

E-Mail: f.lorenz@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell