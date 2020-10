Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unter Drogeneinfluss Auto gefahren

Bremerhaven (ots)

Eine große Mercedes-Limousine erregte am Dienstagnachmittag gegen 17.25 Uhr die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife in Bremerhaven-Lehe. Die Beamten kontrollierten den Fahrer des Wagens mit bulgarischem Kennzeichen in der Dionysiusstraße. Dabei fielen ihnen im Verhalten und in der körperlichen Konstitution des 37-jährigen Fahrers typische Merkmale eines Drogenkonsums auf. Auf Nachfrage gab der Mann zu, am Vortag einen Joint geraucht zu haben. Ein auf der Wache des Polizeireviers vorgenommener Urin-Schnelltest ergab eine positive Reaktion auf Cannabis (THC) sowie auf Kokain. Daraufhin gestand der 37-Jährige ein, am vergangenen Wochenende mehrere Linien Kokain konsumiert zu haben. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Die Polizeibeamten fertigten eine Anzeige wegen des Führens eines Fahrzeugs unter Drogeneinfluss an.

