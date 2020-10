Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Frauen schlagen sich

Bremerhaven (ots)

Aufregung herrschte am Nachmittag des 06.10.2020 im Ortsteil Bürgerpark. Gegen 17.00 Uhr kam es zu Streitigkeiten in einem Mehrfamilienhaus in der Schiffdorfer Chaussee. Zwei zerstrittene Frauen waren mit den Fäusten aufeinander losgegangen und schlugen sich. Als die Polizei eintraf, hatte sich die Situation bereits wieder beruhigt und die beteiligten 37- und 39 Jahre alten Schwestern hatten sich wieder getrennt. Die Polizei nahm Strafanzeigen wegen Körperverletzung auf.

