Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Nach nächtlicher Ruhestörung in Gewahrsam genommen

Bremerhaven (ots)

In der Nacht zu Dienstag, 6. Oktober, haben Polizeibeamte in Bremerhaven-Wulsdorf einen 38-jährigen Mann in Gewahrsam genommen, der nach Mitternacht unablässig in seiner Wohnung randalierte. Zeugen hatten die Polizei alarmiert und berichtet, dass der Bewohner laut herumgestampft und mit einem Gegenstand gegen die Heizkörper geschlagen habe. Die Beamten forderten den Ruhestörer daraufhin mehrfach auf, den Lärm zu unterlassen und seine Wohnungstür zu öffnen. Da sich dieser vehement dagegen weigerte, zogen die Polizisten die Feuerwehr hinzu, die in letzter Konsequenz gegen 2.30 Uhr die Wohnungstür öffnete. Der 38-jährige Bewohner wurde anschließend aufgrund seines Verhaltens und der verursachten Ruhestörung in Gewahrsam genommen. In der Wohnung des Mannes stellten die Beamten im Bereich der Eingangstür zwei potenziell gefährliche Gegenstände sicher.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Frank Lorenz

Telefon: 0471 953-1404

E-Mail: f.lorenz@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell