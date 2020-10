Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizei kontrolliert Schwertransporte und stellt erhebliche Mängel fest

Nachts sind alle Katzen grau - das dachten sich möglicherweise einige LKW-Fahrer, die nachts den Hafen von Bremerhaven erreichen wollten. Die Abteilung Verkehrsdienste führte in der vergangenen Woche am 30.09.2020 und 01.10.2020 nächtliche Verkehrskontrollen mit Zielrichtung Großraum- und Schwertransporte durch. Nach dem Verlassen der Autobahn wurden die LKW und Schwerlasttransporte angehalten und überprüft. Dabei stellten die Spezialisten zahlreiche Verstöße fest. Einige Trucker sparten sich die erforderlichen Begleitfahrzeuge, die ihren überbreiten Transport in der Stadt hätten absichern müssen. Andere fuhren ganz ohne Ausnahmegenehmigung, obwohl ihre Abmessungen und Gewichte dieses erfordert hätten oder hielten sich nicht an eine vorgeschriebene Fahrstrecke. Das zog teilweise hohe Geldbußen nach sich, denn einige Transportunternehmen wollen Kosten sparen, indem sie z.B. verschiedene Ladung zu einem übergroßen Transport zusammenfassen, der dann genehmigungspflichtig wird. Darüber hinaus entdeckten die Polizisten auch Mängel bei der Ladungssicherung oder ahndeten Verstöße gegen das Fahrpersonalrecht. Auch die Begleitfahrzeuge wurden Kontrollen unterzogen. Hier wurden überwiegend defekte Warnleuchten bemängelt. Bei sieben Großraum -und Schwertransporten musste die Weiterfahrt wegen erheblicher Mängel untersagt werden.

