POL-Bremerhaven: Autofahrer flüchtet vor Kontrolle

Bremerhaven (ots)

In der Nacht zum Sonntag, 04.10.2020, bemerkten Polizisten während der Streifenfahrt in der Stresemannstraße einen Autofahrer, der während der Fahrt mit seinem Mobiltelefon telefonierte. Aus diesem Grund sollte der Mann gegen 02.00 Uhr angehalten und überprüft werden. Die Beamten gaben deutlich Anhaltesignale. Als der Fahrer die Situation erkannte, versuchte er sich einer Kontrolle zu entziehen. Er wendete seinen VW-Golf in Höhe der Stadthalle und gab Vollgas in nördliche Richtung. Dabei kam es zu einem Beinaheunfall mit einem anderen PKW-Führer. Mit viel zu hoher Geschwindigkeit bog der Betroffene in die Melchior-Schwoon-Straße ab und geriet hier auf eine Grünfläche. Sein Fahrzeug wurde dabei schwer beschädigt. Der Fahrer wendete abermals und setzte die Fahrt mit seinem demolierten Auto fort. Dabei setzte sich der Fahrer über die Verkehrsregeln hinweg und fuhr in das Kleingartengebiet Auf dem Reuterhamm. Hier flüchtete der 25-Jährige zu Fuß in eine Gaststätte. Bei seiner Festnahme kam es zu Widerstandshandlungen, bei denen ein Polizeibeamter leicht verletzt wurde. Der Beschuldigte wurde zur Wache gebracht. Dort wurde eine Blutprobe entnommen. Die Polizei ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und div. Verkehrsverstöße. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 7.000 Euro.

