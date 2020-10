POL-Bremerhaven: Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Polizei Bremerhaven

Am Donnerstag, 1. Oktober, hat sich ein 30 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Unfall in Bremerhaven-Grünhöfe leicht verletzt. Der Mann war gegen 16 Uhr mit seinem Kraftrad vom Typ Honda in östlicher Richtung auf der Straße Auf der Bult unterwegs. Als er nach rechts in die Boschstraße abbog, verlor er ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Der Fahrer rutschte über den Asphalt und blieb auf der Straße liegen. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Das Motorrad wurde bei dem Sturz beschädigt. Die eingesetzten Polizeibeamten schätzten den Sachschaden auf rund 2500 Euro.

