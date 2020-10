Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Bremerhaven (ots)

Am Morgen des 30.09.2020 ereignete sich in der Stresemannstraße an der Kreuzung Grimsbystraße (Autobahnzubringer) ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Frauen leicht verletzt wurden. Gegen 07.30 Uhr fuhr eine Autofahrerin (35) auf der Stresemannstraße in Richtung Geestemünde. An der Kreuzung Grimsbystraße kam es zu einer Kollision mit einer anderen Autofahrerin (45), die von der Grimsbystraße links in die Stresemannstraße einbiegen wollte. Dabei entstand erheblicher Sachschaden. Die Fahrerinnen erlitten leichte Verletzungen (HWS) und wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Interessant ist insbesondere, welche Autofahrerin Grünlicht hatte. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0471 / 953-3165 entgegengenommen.

