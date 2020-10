Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbrecher in Schule gestellt

Bremerhaven (ots)

Am Abend des 30.09.2020 hatte ein Einbrecher das Sekretariat des Schulzentrums Geschwister Scholl ins Visier genommen. Durch ein Fenster im Erdgeschoss drang der 22-Jährige bei Einbruch der Dunkelheit gegen 19.00 Uhr in die Räume ein und durchsuchte sie. Dabei löste der Täter unbemerkt die Einbruchmeldeanlage aus. Die Polizei war schnell zur Stelle und umstellte die Schule. Als der Einbrecher das Gelände mit 3 gestohlenen Laptops verlassen wollte, griffen die Beamten zu. Der 22-Jährige wurde festgenommen und in das Polizeigewahrsam gebracht.

