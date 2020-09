Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizei sucht seltenes Fahrrad

Bild-Infos

Download

Bremerhaven (ots)

Bei der Polizei wurde kürzlich der Diebstahl eines besonderen Fahrrades angezeigt. Der Eigentümer hatte das Gefährt am 21.09.2020 im Treppenhaus seines Wohnhauses in der Potsdamer Straße abgestellt. Am Tag darauf bemerkt der 45-Jährige den Verlust und erstattete Strafanzeige. Das Zweirad ist als Fahrrad erkennbar. Es hat als Besonderheit einen kleinen Motor im Rahmen und einen Benzintank auf der Querstange. Der vermutlich ausländische Hersteller ist unbekannt. Es trägt die Registriernummer ISO 4210192014. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0471 / 953-3321 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Ralf Spörhase

Telefon: 0471/ 953 - 1403

E-Mail: r.spoerhase@polizei.bremerhaven.de

https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell