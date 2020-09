POL-Bremerhaven: Einbruch in Elektrofachmarkt

Polizei Bremerhaven

In der Nacht von Sonntag, 27.09.2020, auf Montag, 28.09.2020 stiegen unbekannte Täter in einen Elektrofachmarkt in der Industriestraße ein und stahlen etliche Elektro-Geräte. Der Gebäudekomplex grenzt an das 'Haus des Handwerks' und hat seinen Haupteingang am Parkplatz zur Elbestraße. Am Montagmorgen stellten die Mitarbeiter bei Arbeitsbeginn fest, dass unbekannte Täter in die Geschäftsräume eingedrungen waren und alarmierten die Polizei. Die Beamten stellten fest, dass die Täter vermutlich durch das Dach in den Verkaufsraum gelangten und sich verschiedener Elektro-Artikel, wie z.B. Laptops und Tablets bemächtigten. Die Einbrecher verließen den Markt durch eine Hintertür, die sie von innen öffnen konnten. Wie sie die Beute abtransportierten, ist unbekannt. Sie werden vermutlich ein Fahrzeug dazu benutzt haben. Die Täter bereiteten vermutlich ihren Einbruch vor, indem sie in der Nacht von Samstag, 26.09.2020 auf Sonntag, 2709.2020 versuchten, die Alarmanlage zu manipulieren. Die wurde gegen 04.00 Uhr ausgelöst. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen, die z.B. Personen auf dem Dach gesehen haben oder verdächtige Fahrzeugbewegungen festgestellt haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0471/953-4444 entgegen¬genommen.

