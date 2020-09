Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Radfahrerin kollidiert mit Auto

Bremerhaven (ots)

14-Jährige kommt ins Krankenhaus

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am heutigen Morgen im Ortsteil Bremerhaven-Bürgerpark zutrug, kam eine 14-jährige Schülerin verletzt ins Krankenhaus. Nach ersten Einschätzungen der Polizei hat das Mädchen nicht die Vorfahrt eines von rechts kreuzenden Autos beachtet. Die Sachschäden blieben nach ersten Schätzungen mit einigen hundert Euro gering. Glücklicherweise fuhren beide Fahrzeuge sehr langsam.

Das Mädchen fuhr gegen 07.40 Uhr mit dem Fahrrad aus Richtung Schulzentrum Carl-von-Ossietzky kommend auf der Walter-Delius-Straße. An der Kreuzung zum Kammerweg stieß sie mit einer von rechts herannahenden Autofahrerin (36 Jahre) zusammen, die vor dem Einfahren in den Kreuzungsbereich gestoppt hatte und gerade wieder anfuhr. Obwohl sowohl das Mädchen als auch die Autofahrerin eine Notbremsung durchführten, stießen ihre Fahrzeuge zusammen und das Kind fiel auf die Straße. Die Besatzung eines Krankenwagens kümmerte sich um die Verletzte und brachte sie zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern derzeit an.

