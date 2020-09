Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbruch in Optikergeschäft

Bremerhaven (ots)

Die Polizei bittet um Hinweise

Nachdem umfangreiche Ermittlungsmaßnahmen der Polizei bisher nicht zur Ergreifung der Täter führten, bittet die Polizei jetzt die Öffentlichkeit um Mithilfe. Unbekannte Täter waren am Wochenende 05. bis 07.09.2020 in ein Optikergeschäft in Bremerhaven-Leherheide eingebrochen und entwendeten Diebesgut von erheblichem Wert. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 953-4444 entgegen.

Gewaltsam hatten sich die Einbrecher Zugang zu dem Geschäft im Debstedter Weg verschafft, erbeuteten unter anderem Brillen, einen Schleifautomaten und ein Zentriergerät. Wer im angegebenen Zeitraum Auffälligkeiten bemerkt hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

