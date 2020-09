Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Fahrer gefährdet andere Verkehrsteilnehmer

Bremerhaven (ots)

Am Morgen des 22.09.2020 kam es zu einer Straßenverkehrsgefährdung auf dem Autobahnzubringer Leherheide. Gegen 07.30 Uhr fuhr ein schwarzer BMW 430 auf der Cherbourger Straße mit teilweise hoher Geschwindigkeit in Richtung Leherheide. Der Fahrer wechselte mehrfach den Fahrstreifen trotz durchgezogener Linien und benutzte sogar den Fahrstreifen für Baustellenfahrzeuge, um schneller voranzukommen. Dabei wurden mehrere PKW-Fahrer gefährdet. Auch nach dem Abbiegen in die Hans-Böckler-Straße kam es zu weiteren waghalsigen Fahrmanövern, bis die Zeugen den schwarzen BMW 430 aus den Augen verloren. Die Polizei ermittelt wegen § 315c Gefährdung des Straßenverkehrs und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0471/953-3166 entgegengenommen.

