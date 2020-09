Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Schüler nach Drogenkonsum im Krankenhaus

Bremerhaven (ots)

Besorgte Lehrer einer Schule in Leherheide alarmierten am Vormittag des 22.09.2020 die Polizei. Gegen 11.00 Uhr torkelte ein Schüler durch die Gänge im Schulgebäude. Als es ihm plötzlich schlecht ging, wandte sich der 15-Jährige hilfesuchend an seinen Lehrer und erzählte ihm, dass er eine E-Zigarette geraucht habe. Ein 14-jähriger Mitschüler hatte dem Älteren die Zigarette zum Probieren angeboten. Sie war gefüllt mit CBD. CBD ist neben THC ein Hauptwirkstoff von Cannabis. Nach einigen Zügen wurde dem ahnungslosen Schüler schlecht und er bekam Panik. Der 15-Jährige schwitzte stark, lief ziellos umher, war aufgelöst und verängstigt. Er wurde mit einem Rettungswagen in die Kinderklinik eines Krankenhauses gebracht. Der 14-jährige war nach dem Konsum in seiner Anteilnahme deutlich verlangsam und wurde seiner Mutter übergeben. Die Polizei ermittelt gegen ihn wegen gefährlicher Körperverletzung durch Beibringung von Gift oder anderen gesundheitsschädlichen Stoffen.

